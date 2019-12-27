لماذا اختار إبراهيم شيليكول لمولوده الأول هذا الاسم؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعيش النم التركي إبراهيم شيليكول أسعد أسام حياته بعد أن حمل لقب «أب» لأول مرة، وهو الاحساس الذي صعب على الفنان الشاب أن يصفه بالكلمات.

وعن لحظة لقائه الأول بمولوده «علي»، وحمله له بين أحضانه، قال النجم التركي الذي رافق زوجته داخل غرفة الولادة: «شعور لا يوصف، شعور لم أراه من قبل، ولم أعرفه، فجأه يملأك هذا الشعور»، مضيفاً: «يقول بعضهم أنك تستغرق بعض الوقت لتدرك هذا الشعور، ولكن هذا لم يحدث لي، بل في هذه اللحظة ادركت أني اصبحت أب».

إبراهيم برر اختياره لاسم «علي» لمولوده الأول قائلاً: «لقد حملت اسم «علي» في العديد من الشخصيات التي جسدتها، واصبح أمراً يجلب لي الحظ، وبالإضافة إلى أن اسم «علي» بسيط، أحب الهيبة التي يتضمنها».

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يُذكر أن إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017.

من ناحية أخرى، يُعرض لإبراهيم شيليكول حالياً مسلسله الجديد «قدرك هو المنزل الذي وُلدت فيه» أمام الفنانة التركية ديميت أوزديمير، كما أنه يصور فيلم إيراني تركي بعنوان «ثمالة الحب» يشارك في بطولته أمام النجمة التركية هاندة إرتشل.

مسلسل «الثنائي العظيم» كان آخر عمل عُرض لإبراهيم، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.