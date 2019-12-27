أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الإعلامية المصرية منى عراقي حفل جوائز الدير جيست برفقة ابنتها، وذلك في أول ظهور لهما معا في مناسبة عامة.

الإعلامية المصرية تحدثت عن ابنتها لأول مرة قائلة: “اسمها صابرينا وكنا نعيش بعيد عن بعض وكان حلمي أن نعيش سويا”، رافضة الإفصاح عن سبب ذلك.

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وأضافت، في تصريحات صحفية: “أنا عمري 50 عامًا، وابنتي 25 عامًا، ولدي أبناء أخرين أكبر وأصغر، ولكن صابرينا من أب، وباقي أبنائي من أب آخر”.

وكشفت صابينا أنها تعمل ممثلة في الخليج، حيث قالت: “التمثيل هو هوايتي ومهنتي الحالية، حيث شاركت في عدد من الأعمال في الخليج، وقريبا أشارك في أعمال مصرية”، وقد اتضح من لهجتها أنها تتحدث اللهجة الخليجية جيدا على عكس اللهجة المصرية.

وتحدثت منى عراقي عن إطلالتها على “الريد كاربت”، مؤكدة أنها استعارت الفستان من ابنتها، حيث قالت: “الفستان مش بتاعي.. فكنت محضرة فستان آخر وبعته لبنتي لأنها كانت عايشة بره مصر فقالت لي مش حلو، ولما جت اخترت فستان من عندها مش عارفة قفل عليا ازاي”.