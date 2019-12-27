بعد منعه من الغناء في الأردن أيضا.. حمو بيكا يهدد بالهجرة من مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك مغني المهرجانات حمو بيكا، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بفيديو جديد علق فيه على قرار منعه من الغناء في الأردن.

حمو بيكا، قال في الفيديو، إن نقابة المهن الموسيقية تحاربه، مضيفًا: “أنا عملت حفلة عشان أفرح الناس، ومن بعدها ما شفتش خير”.

وتابع: “النقابة منعتني من الغناء في مصر، بحجة أنني أقدم فن هابط، لو بقدم فن هابط إزاي بتجيب الفيديوهات مشاهدات تعدي الـ 100 مليون مشاهدة”.

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واستطردت: “اعتذرت للنقابة وللأعضاء، ولكن لا أعلم سر منعي، حتى أنهم منعوني من الغناء في حفل بالأردن، وهذا يضرني في لقمة عيشي أنا والعاملين معي”.

ووجه رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قال فيها: “ماتوقفنيش أنا وغيري شغال، لأن ده ظلم، أنا صحيح رحت النقابة وزعقت من اللي شفته، بس بعد كدة اعتذرت”.

وأشار إلى أنه لا يريد الغناء خارج مصر، لكنه أيضا متضرر من منعه من الغناء في مصر، وإذا ظل قرار منعه قائما سوف يترك البلاد.

واختتم حديثه قائلا: “لو زعلتك يا أستاذ هاني حقك عليا، بس كفاية كدة، إنت هتتحاسب يوم القيامة على إن فيه لقمة عيش جايالي وإنت منعتها”.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارًا بمنع حمو بيكا من الغناء وإقامة الحفلات.