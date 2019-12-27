بسبب 13 حسناء وسيجارة.. محمد رمضان متهم بالسرقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

روج الفنان المصري محمد رمضان، لكليبه الجديد “رايحين نسهر”، ببوستر جديد يظهر فيه برفقة 13 موديل هن أبطال الأغنية الجديدة المصورة.

محمد رمضان، بعد نشره للصورة واجه اتهامًا بسرقة فكرة البوستر بسبب ظهوره في الصورة وهو يضع سيجار في فمه وتقوم مجموعة من الفتيات بمحاولة إشعالها لها وذلك في تقليد لأفيش فيلم “حلاوة روح”، والذي ظهرت عليه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

فكرة أفيش هيفاء وهبي، نفسه مسروق من الفيلم الإيطالي “Malena”، والذي قامت ببطولته نجمة الإغراء الشهيرة مونيكا بيلوتشي، وتم عرضه قبل 19 عامًا وتحديداً عام 2000 حيث ظهرت وحولها العديد من الرجال الذين يحاولون إشعال سيجارتها.

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فيلم “حلاوة روح”، من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة هيفاء وهبي، وباسم سمرة ، ومحمد لطفي، ونجوى فؤاد، وعرض قبل 5 سنوات حيث تقمصت هي الأخرى شخصية مونيكا بيلوتشي في الفيلم ولكن بالروح المصرية وظهرت في أحد مشاهد العمل وهى تسير في الشارع وحولها العديد من الرجال وفور إخراجها سيجارة لإشعالها سارع كل الأشخاص بالشعلة.

من ناحية أخرى يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي في المغرب هو الأول له، يوم 29 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد كما يجتمع مع المطرب المغربي سعد المجرد لإحياء حفل غنائي في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سوياً “أغنية “أنساي” واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.