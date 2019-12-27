لن تصدق أن هذه المهن عمل بها هشام عباس قبل الفن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري هشام عباس، الوظائف التي عمل بها قبل دخوله المجال الفني واحتراف الغناء.
هشام عباس، قال خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc: “عملت في ورشة صيانة سيارات لمدة ثمانية أشهر، وشركة استيراد خاصة بتقفيل الكارتين كنت أعرض فيها الماكينات للبيع على الزبائن”.
وأكد أنه كان عاشقًا للفن منذ صغره، وكان حريصًا على حفظ الأغاني ومعرفة مطربيها، لذلك عندما عرض عليه طارق الكاشف، العمل معه وافق على الفور، ولكن في البداية عمل “برودكشن”، وأعاد عمل ألبوم غنائي للأطفال، وألبوم للأفراح من الأغاني القديمة.
وأضاف، أن والده كان من الممانعين لعمله في الفن، وكان يطلب منه الاهتمام بكلية الهندسة، مشيرًا إلى أنه عمل لفترة كمهندس للصوت وطلبوا منه عمل ألبوم خاف من عام الشهرة لأنه كانت لا تهمه ولكنه كان يبحث عن السعادة وإفراح أصدقائه بالغناء لهم.
واستطرد أنه اضطر لدخول عالم الغناء وذلك بسبب التشجيع الذي وجده من أصدقائه حول تمنتعه بصوت جيد وقبول، وكان أول ما قدمه أغنية “الله يسلم حالك”.
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