تقلا شمعون: ضعفت بعد "عروس بيروت" وهذا قد يحدث مع ليلى بالجزء الثاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدعت الممثلة تقلا شمعون في تجسيد شخصية "ليلى" في مسلسل "عروس بيروت" ، إذ لعبت دور أم لأربعة شباب لا تعرف الإنكسار، تتميز بذكائها وتسلطها وتمسكها بالعادات والتقاليد.

وتميزت تقلا شمعون بكونها امرأة تقود عائلة بكاملها، وتحرّك أولادها برفّة عين، فتتشبّث أحياناً برأيها وأحياناً أخرى بالعاطفة التي تقمصها وتحاول جاهدة إخفائها خوفا من اظهارها بصورة المرأة الضعيفة.

ولطالما ظهرت الست "ليلى" بصورة القبطان الذي يقود العائلة، فتتأرجح المطّبات بين العاطفية والمالية والاجتماعية.

كما سلطت الضوء على المقلب الآخر من حياتها إذ جسّدت دور الكنّة والحمى مع ثريا ( كارمن بصيبص) زوجة ابنها البكر فارس (ظافر العابدين)، ما يؤكد ان تقلا شمعون استطاعت ان تجسد الشخصية بأبعادها كافة.

تجدر الاشارة، الى الممثلة تقلا شمعون كانت قد احتفلت في وقت سابق بعيد ميلادها من خلال مفاجأة أعدها لها أبطال مسلسل "عروس بيروت".

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واجتمع كل من الممثلين كارمن بصيبص، جو طراد، رانيا سلوان، ميا سعيد، جاد أبو علي، فارس ياغي في منزلها حيث احتفلوا معها بطريقة مميزة عكست المحبة التي يحملونها لهذه الممثلة المخضرمة التي لا تنفك تبث روح التفاؤل والفرحة في مكان تواجدت فيه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

وتمكن المسلسل من تحقيق نجاح كبير منذ انطلاقه مطلع شهر سبتمبر الماضي رغم قوة المنافسة بين الأعمال الدرامية المتنوعة والعربية التي أطلقت مؤخرا إلا أن المسلسل انفرد بصدارة الأعمال الأكثر بحثا ومشاهدة، لتعلن الشركة المنتجة عن بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل عروس بيروت قريبا.

وتتمحور أحداث العمل بين مدينة جبيل وبيروت في لبنان حول عائلة ضاهر الثرية التي تعد واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكون من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثلة تقلا شمعون على هامش تواجدها في إطلاق فيلم "الفلوس" إخراج سعيد الماروق، إذ تحدثت عن شخصية "ليلى" مؤكدة أنها لا تتابع مسلسل "عروس أسطنبول"، مشيرة إلى انها ستبدأ تصوير المشاهد الجديدة في منتصف الشهر المقبل.