شكرا لقرائتكم خبر عن "سكر حلوة الدنيا سكر".. سمير صبرى يغنى بصحبة النجمات فى عيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة رائعة جمعت نجوم الفن فى الزمن الجميل، أدى الفنانين أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر" للفنان سمير غانم فى عيد ميلاده، وقاموا بتقطيع التورتة وسط احتفال كبير على إحدى المراكب النيلية ويظهر فى الفيديو الفنان سمير صبرى يغنى بصحبة النجمات، والذى من ضمنهم إلهام شاهين وليلى علوى والفنانة لبلبة.

وكان الفنان سمير صبرى احتفل قبل ذلك بفلتر الكريسماس من قبل والذى يجعله مرتديًا طاقية بابا نويل، بصحبة الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة دلال عبد العزيز، مهنئين جميعًا الجمهور بالكريسماس وأعياد الميلاد.





ويحتفل الفنان الكبير سمير صبرى بعيد ميلاده اليوم حيث ولد 27 ديسمبر 1936، قضى خلالها 59 عاما فى الفن، وقدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأفلام والمسلسلات والأغاني التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامح التلفزيونية منها، هذا المساء والنادى الدولى.





وولد الفنان سمير صبرى فى محافظة الإسكندرية، بدأت حياته الفنية خلال دراسته فى مدرسة "فيكتوريا كولدج"، وكان يذهب إليهم نور الدمرداش ليخرج لهم المسرحيات، ثم ترك الإسكندرية مع أهله وحضر إلى القاهرة، وأقام فى نفس عمارة التى كان يقيم فيها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ثم قابله صدفة ونشأت بينهما صداقة، جعلت عبد الحليم يأخذه معه تصوير فيلم "حكاية حب".

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ويشارك الفنان سمير صبرى فى فيلم "2 طلعت حرب" مع الفنانين أحمد وفيق والفنان حسين فهمى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.