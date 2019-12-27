سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس.. وما علاقة مسعود اوزيل؟

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - دافعت الفنانة سما المصري عن مواطنها اللاعب الدولي محمد صلاح بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب صورته الاخيرة التي ظهر فيها محتفلا مع عائلته بالكريسماس.

وقارنت سما المصري في تدوينة ، عبر حسابها على انستغرام، بين محمد صلاح واللاعب التركي مسعود اوزيل قائلة: “اللاعب التركي مسعود اوزيل كان بيحتفل بالكريسماس عادي اهو وهو مسلم برضو من زمان ومولود مسلم وعادي لما يحضن ويقفش في بنات حقه ياجدع ويقولك الصوره قديمه وبتاع…لكن لما محمد صلاح يحضن مراته وبنته ويحتفل بالكريسماس يبقي كافر وخارج عن الإسلام”.