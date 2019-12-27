كريم عبدالعزيز: فيلمي الجديد سيحدث مشاكل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز، تفاصيل فيلمه الجديد والذي انتهى من تصويره منذ 3 أسابيع تقريبًا، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

كريم عبدالعزيز، قال خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج “الراديو بيضحك” على “الراديو 9090”، إن أيمن وتار مؤلف الفيلم، تناول في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”،نفس فكرة “نادي الرجال السري”، لكنها من زاوية مختلفة وجديدة.

وأكد أن الأفلام الاجتماعية التي تتناول علاقة الرجل بالمرأة لم ولن تنتهي من السينما، لأن أصولها في الواقع مستمرة إلى أن تنتهي الحياة، وبالتالي من الطبيعي أن يتم مناقشتها.

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وأضاف: “الفيلم يناقش أزمة الزواج والطلاق، لكن بطريقة مختلفة تماما عن “نادي الرجال السري”، لأن الفيلم قائم على سؤال: لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك تاني ولا لأ؟.. بس كده.. في الفيلم قولت لهم مش عايزين إجابات عايزين كوميديا و الفيلم هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل”.

يذكر أن فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

تدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال، ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربيني بالصدفة ويقع في حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.