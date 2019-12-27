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رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365
حرص الفنان اللبناني رامي عياش، على تهنئة زوجته مصممة الأزياء دليدا عياش، بعيد ميلادها بنشر صورة بدون فوتوشوب خلال قيامها بمهام منزلها.
وقال رامي عياش، قال في تعليقه على الصورة قائلًا: “عيد سعيد لي بعيد ميلادك، بهيدي الصورة اللي سرقتها بفرجي حقيقتك بحياتي، صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير، انتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا، بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة كل عيد وانتي بخير حياتي”.
في الوقت نفسه ردت عليه زوجته داليدا بنشر صورة خاصة لرامي عياش، وهو برفقة والده للمرة الأولى ويقوم بغسل قدميه، وعلقت عليها قائلة: “حبيبي انت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عاديّة جداً متلي متل أي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها، بس رح اسمح لنفسي فرجيك أنت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكلّ اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يا زينة الرجال.. بحبك”.
وحظيت صورة رامي عياش، بتفاعل كبير من قبل متابعيه وأشادوا جميعًا بموقف رامي عياش، وعلاقته الرحيمة بوالده وحبه له وكذلك حضور طفله الصغير معه ليغرس فيه هذه القيم.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يحرص على غسل أقدام والده بنفسه.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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