ناهد السباعي تبرهن على ليونة جسدها بحركات صعبة في الجيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة جديدة لها من داخل الجيم.

وكشفت ناهد السباعي، عن ليونة جسدها ومرونتها برياضة الجمباز، وعلقت على الصورة مستعيرة مقولة نا ماستي: “الجسم يستفيد من الحركة والعقل يستفيد من السكون”.

ناهد، ظهرت في الصورة وهي ترتدي ملابس تكشف عن بطنها.

وكانت ناهد السباعي، قد تدربت خلال الفترة الماضية على “رقصة العصا”، والتي تتطلب مرونة جسدية عالية، ولكنها لم تسلم من الانتقادات بسبب إطلالتها المكشوفة في الجيم.

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يذكر أن ناهد السباعي، عرض لها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة فيلم “هذه ليلتي”، ويشاركها البطولة فيه شريف الدسوقي، والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ومن إنتاج شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.

الفيلم حاصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى “اليونيسيف”.

كما تشارك خلال الوقت الحالي في فيلم “ماكو” وهو من بطولة النجوم بسمة، سارة الشامي، عمرو وهبة، ونيوقلا معوض، والنجم التركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه حول رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر فى مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس.