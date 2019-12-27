الإعلامي محمد الغيطي يكشف تفاصيل تورط هيثم أحمد زكي في جريمة قتل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تفاصيل جديدة لا يعرفها أحد من الجمهور عن حياة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.
الإعلامي محمد الغيطي قال إن هيثم زكي تورط في قضية قتل في عام 2011، وذلك عندما سُرق مسدسه الذي كان ملكا لوالده، وتم بيعه لبعض الأشخاص، الذين استخدموه في جريمة قتل.
الغيطي أشار إلى أن ذلك هو السبب الذي جعل هيثم زكي يختفي عن الأضواء لسنوات، حيث كان متخوفا من أن يتم ظلمه، وقرر أن يبتعد لفترة.
الإعلامي المصري قال إن الجناة تم القبض عليهم بعد ذلك، ورغم ما حدث إلا أن هيثم ظل يفضل الابتعاد عن الإعلام.
الفنانة المصرية عفاف شعيب أكدت على هذه القصة، وقالت إن هيثم صدم عندما عرف بقصه سرقة المسدس الذي كان يترخيص يحمل اسمه، واتصل بها وهو متخوف، ووقفت بجواره حتى انتهت القضية.
عفاف قالت إن هيثم لم يكن يحب المشاكل، وعندما عرف ان اسمه يتم تداوله بشكل مهين قرر أن يبتعد عن الجميع، حتى تم الكشف عن الحقيقة.
الفنانة المحجبة أكدت أن هذه القصة لم يعرفها أحد إلا هي، حيث ائتمنها هيثم على هذا السر لسنوات.
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