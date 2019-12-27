نادين نجيم تبدأ تصوير "2020" خلال أيام.. وسعاد وبلبل يشغلان الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المخرج فيليب أسمر عن بدء العد التنازلي لانطلاق تصوير مسلسل “2020” الذي يجمع النجمة اللبنانية نادين نجيم مع النجم السوري قصي خولي، والذي سيكون في الأسبوع الأول من العام الجديد.

ونشر أسمر صورة لمغلف سيناريو المسلسل وجزءاً من الحوار وأرفقها بتعليقٍ جاء فيه: "يتبقى 10 أيام للتصوير"، وهو ما يعني أنَّ التحضير للعمل سيبدأ باكراً مطلع العام الجديد، ليكون جاهزاً في الموسم الرمضاني.

وسرعان ما بدأ الحماس على متابعي أسمر، إذ بدأ الجمهور بالتعبير عن أمنياتهم له بالتوفيق، متسائلين عن بلبل وسعاد التي تظهر أسمائهما في حوارٍ مجتزأ من سيناريو المسلسل والتي يبدو أنهما الشخصيتان الرئيسيتين في العمل.

لينفي بذلك ما تردد من أخبارٍ تفيد ببدء التصوير فعلاً قبل أسبوعين، إذ أفادت حينها بأنَّ فيليب قرر تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها لبنان، وأصرّ على ضرورة جمع الممثلين وإنهاء التعاقد معهم للبدء بعملية التصوير، لأنه لا يريد أن ينتظر حتى بداية السنة المقبلة والإطالة في التصوير حتى حلول شهر رمضان.

وبخصوص تفاصيل العمل كانت النجمة اللبنانية قد كشفت في وقتٍ سابق، أنَّ العمل سيحمل جرعات عالية من الأمل والقوّة والحبّ، لترفع بتصريحاتها تلك منسوب التشويق لدى الجمهور الذي ينتظر أعمالها، خصوصاً وأنها أصبحت رقماً صعباً في عالم الدراما العربية.

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أما حول قصته فقد أفادت بعض التقارير بأنَّ أحداث العمل ستدور في إطارٍ بوليسي، إذ من المتوقع أن القصة تحكي عن عصابة يقودها في السر قصي خولي، ويده اليمنى نادين نسيب نجيم.

والمسلسل هو من سيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح"، ويجمع من جديد بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وعُلم من بين الممثلين الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية، على أن تكون الأحداث بين بيروت ودمشق كمبرر لوجود قصي خولي في المسلسل ولكنته السورية.

ويعد هذا المسلسل التعاون الثاني بين نجيم وأسمر وخولي، إذ سبق وتعاون هذا الثلاثي للمرة الأولى في موسم رمضان 2019 في مسلسل "خمسة ونص".

وكانت نادين قد فازت بجائزة "أفضل ممثلة عربية" لعام 2019 عن دورها في مسلسل "خمسة ونص"، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.