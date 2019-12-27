محمد فاضل وسيمون يدعمان إطلاق المشروع الوطني الشبابي للفنون

القاهرة - لايف ستايل
يشارك المخرج الكبير محمد فاضل والفنانة الكبيرة سيمون في ملتقي القوة الناعمة للسلام العالمي في دروته الثانية بمسرح مكتبة مصر الجديدة 12 يناير 2020 في استضافة الدكتور نبيل حلمي كلية الحقوق سابقًا. سيطلق أثناء الملتقى المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادرة 1000 كاتب، بحضور اللجنة الاستشارية للمبادرة ومشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية وسيعلن الفترة القادمة عن باقي الشخصيات المشاركة.
وحققت الدورة الأولى من الملتقى نجاحًا كبيرًا على المستوى المحلي والدولي شارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين وكانت هناك توصيات كثيرة اهمها دعم الشباب ومن هنا سنطلق المشروع الوطني الشبابي للفنون..
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