شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وليلى علوى وإلهام شاهين يحتفلن بعيد ميلاد الفنان سمير صبرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان سمير صبرى الذى يحل اليوم 27 ديسمبر، بحضور كوكبة من الفنانين من ضمنهم الفنانة لبلبة وليلى علوى وإلهام شاهين وبوسى شلبى، وذلك بأحد المراكب النيلية، حيث شاركت الإعلامية بوسى شلبى، صورًا للفنانين، وعلقت قائلة: "كل سنة وسمير صبرى طيب"، وظهر الفنان سمير صبرى بفلتر الكريسماس من قبل والذى يجعله مرتديًا طاقية بابا نويل، بصحبة الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة دلال عبد العزيز، مهنئين جميعًا الجمهور بالكريسماس وأعياد الميلاد.

Advertisements





ويحتفل الفنان الكبير سمير صبرى بعيد ميلاده اليوم، حيث ولد 27 ديسمبر 1936، قضى خلالها 59 عاما فى الفن، وقدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأفلام والمسلسلات والأغانى التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامح التلفزيونية منها، هذا المساء والنادى الدولى.





ولد الفنان سمير صبرى فى محافظة الإسكندرية، وبدأت حياته الفنية خلال دراسته فى مدرسة "فيكتوريا كولدج"، وكان يذهب إليهم نور الدمرداش ليخرج لهم المسرحيات، ثم ترك الإسكندرية مع أهله وحضر إلى القاهرة، وأقام فى نفس عمارة التى كان يقيم فيها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ثم قابله صدفة ونشأت بينهما صداقة، جعلت عبد الحليم يأخذه معه تصوير فيلم "حكاية حب".

ويشارك الفنان سمير صبرى فى فيلم "2 طلعت حرب" مع الفنانين أحمد وفيق والفنان حسين فهمى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى، من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.