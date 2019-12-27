منى زكى تودع "الصندوق الأسود" وتتفرغ لـ"العنكبوت"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة منى زكى من تصوير كل مشاهد فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" مع المخرج محمود كامل وبمشاركة سلامة ومصطفى خاطر ومحمد فراج وتأليف أحمد وهيثم الدهان، حيث تم الانتهاء من العمل بالكامل فى أقل من شهر تصوير خاصة أن أحداثه لم تتطلب التنقل بين أماكن التصوير التى كانت قليلة، وبدوره بدأ مخرج العمل محمود كامل فى عمليات المونتاج والمكساج لتجهيز الفيلم للعرض حيث تجرى الشركة المنتجة مشاورات لاختيار الموعد المناسب لطرحه فى دور العرض السينمائية.



منى زكى والمخرج محمود كامل

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فيلم "الصندوق الأسود" ينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وبدأ مخرج العمل بالفعل فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدا لطرحه فى دور العرض، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدمت آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وميرفت أمين وصلاح عبد الله ونبيل عيسى وجميلة عوض ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



منى زكى

وتفرغت منى زكى لتصوير المشاهد المتبقية لها فى فيلم "العنكبوت" الذى تشارك فى بطولته مع النجم أحمد السقا حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها فى العمل الذى كتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق.



النجمة منى زكى

وكانت منى زكى قد صورت مشهدين كضيف شرف فى فيلم بعنوان "اعز الولد" مع ميرقت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أروى جودة والمخرج عمرو سلامة ومحمد شاهين وريهام عبد الغفور وتأليف شريف نجيب وجورج عزمى وإخراج سارة نوج ولم يتم تحديد موعد عرض حتى اللآن رغم الانتهاء من تصوير قبل عدة أشهر.