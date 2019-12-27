شكرا لقرائتكم خبر عن " HAPPY NEW YEAR".. إنجى على وغادة عادل يحتفلون بقرب العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المذيعة إنجى على والفنانة غادة عادل بقرب العام الجديد 2020 ، وشاركت إنجى على بصحبة غادل عادل "فيديو" يهنئون من خلاله الجمهور بمناسبة العام الميلادى الجديد وسط حفاوة كبيرة من المتابعين، وكانت الفنانة غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها منذ يومين بصحبة من نجوم الفن أبرزهم كندة علوش والسيناريست تامر حيب، والذى يوافق 25 ديسمبرالماضى.

وكان قد احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة غادة عادل ، أول أمس الأربعاء، وحضر حفل عيد الميلاد كندة علوش وأحمد داوود والسناريست تامر حبيب والفنان أحمد رزق، وشاركت الإعلامية إنجى على، صور عبر حسابها على إنستجرام من الاحتفال بعيد الميلاد.



الفناة غادة عادل

يذكر أن الفنانة غادة عادل صورت مؤخرا عددا من مشاهد فيلمها الجديد "الخطة العامية"، من اخراج معتز التونى، كما صورت مشاهدها فى وسط البلد وجمعت بينها وبين على ربيع ومحمد عبد الرحمن وآخرين، وفيلم "الخطة العامية" بطولة غادة عادل وعلى ربيع ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمد عبد الرحمن الفيلم من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التونى.

غادة عادل من مواليد 25 ديسمبر 1974، درست إدارة الأعمال في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس في ليبيا التي ولدت فيها، ثم عادت إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة، ثم عملت بعدها في مجال التمثيل من خلال فوازير (أبيض وأسود) ومسلسل (زيزينيا) الجزء الأول، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها (55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر)، كما قامت ببطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: (مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين).