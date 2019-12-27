شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: وفاة شويكار شائعة سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الأنباء التى ترددت منذ قليل، حول وفاة الفنانة القديرة شويكار، وهى مجرد شائعات تم تداولها على مواقع صفحات التواصل الإجتماعى ، مؤكدا بأنها تتواجد بمنزلها وتتمتع بصحة جيدة ، وما تم تداوله مجرد شائعة سخيفة، ويجب على رواد مواقع التواصل الاجتماعى الا ينقاقوا وراء هذه الشائعات.

يذكر ان الفنانة شويكار اختفيت عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، والتى كانت من أهم النجمات اللاتى تفردن فى تقديم الأدوار الكوميدية بخفة وظل ومرح لم يسبقها فيها أحد، خصوصا مع النجم الراحل فؤاد المهندس وقدمت 160 عملًا فنيًا، منها "شنبو فى المصيدة"، "الراجل ده هيجننى"، "أرض النفاق" و"العتبة جزاز".