شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا المصرية.. تعرف على تفاصيلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 من شهر يناير المقبل، وذلك على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم "خيرت" أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

ومن المقرر أن يحيى عمر خيرت حفلا آخر مهرجان "شتاء طنطورة" السعودى اليوم الجمعة وآخر غدا السبت على مسرح مرايا.

كان الموسيقار عمر خيرت قد قام بتأليف موسيقى فيلم "الممر"، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة، ونال خيرت إشادات كبيرة بعد عرض فيلم "الممر" على شاشة on e فى احتفالات نصر أكتوبر، حيث شارك خيرت بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وتأليف وإخراج شريف عرفة.

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يذكر أن عمر خيرت تألق بإحياء حفل غنائي يوم 16 و17 ديسمبر الماضي على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، شهدت حضور عديد من الشخصيات العامة والفنية.

وكان عمر خيرت قدّم العديد من الحفلات الناجحة الفترة الماضية، وهي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الدورة الـ28، تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وكان الحفل كامل العدد.