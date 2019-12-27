اختيار خالد جلال ضمن أعضاء لجان تحكيم "المسرح العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
كشف الموقع الرسمي للهيئة العربية للمسرح عن أسماء لجنة تحكيم عروض النسخة 9 من جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، في الدورة الثانية عشر من مهرجان المسرح العربي.
تُقام الدورة في الأردن في الفترة من 10 إلى 16 يناير المُقبل، وتضم لجنة تحكيمها المخرج المسرحي خالد جلال، الفنانة شذى سالم من العراق، والباحث عادل الحربي من السودان، والفنانة اللبنانية لينا خوري، والمسرحي إيهاب زاهده من فلسطين.
وتتنافس تسعة عروض على النسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي للعام 2019، منها: "الجنة تفتح أبوابها متأخرة"، "النمس"، "بحر ورمال"، "خرافة"، "سماء بيضاء"، "مجاريح".
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