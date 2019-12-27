نهال عنبر تنفي وفاة الفنانة شويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إنه لا صحة للأنباء المتداولة عن وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.
وأضافت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات لمصراوي، أن الفنانة الكبيرة بصحة جيدة، وتعيش في منزلها مع أسرتها.
وتداولت بعض المواقع الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، خبرًا عن وفاة الفنانة شويكار، خلال الساعات الماضية.
يُذكر أن الفنانة شويكار تغيب عن الساحة الفنية منذ تقديم آخر أعمالها الفنية "سر علني" في عام 2012 والذي قدمت به دور وجيدة.
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