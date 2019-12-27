محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: لقاء سويدان نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة أسوان. مينا مسعود نشر الفنان مينا مسعود، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي بصحبة عائلته وهم يحتفلون بـ"الكريسماس". رحمة حسن نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج. ندا موسى نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. أروى جودة Advertisements نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات. أمل بوشوشة نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. ركين سعد نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. دانييلا رحمة نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة ظهرت فيها بإطلالة جريئة. منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بالعاصمة السورية دمشق. تامر عاشور نشر الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، وعلق عليها: "مين بيحب الشتاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان في أسوان ومينا مسعود يحتفل بالكريسماس.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.