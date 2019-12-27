بالفيديو| إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل في "نجوم إف إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت المذيعة إنجي علي، بعيد ميلاد الفنانة غادة عادل، قبل بدء أخر حلقات برنامج "أسرار النجوم" في 2019، الذي تقدمه الأولى على إذاعة نجوم إف إم، ويستضيف الأخيرة اليوم الخميس.

وصنع القائمون على البرنامج "تورتة" لغادة، وضعوا عليها عدة صور لها، وغنت إنجي لها أغنية عيد الميلاد، وعبرت الأولى عن سعادتها بالمفاجأة متمنية سنة سعيدة على كل الناس.

وقالت إنجي "هي أحلى فنانة وشها بيطلع على الشاشة، أحلى وش على شاشة السينما"، وكشفت غادة عن شعورها بالتعب والإرهاق لانشغالها بالتصوير على مدار يومين، بداية من الساعة السابعة صباحًا دون نوم.

غادة عادل مواليد 25 ديسمبر، وتشارك حاليًا في بطولة فيلم "الخطة العامية" مع الفنان علي ربيع.