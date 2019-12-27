زينة لـ"الخليج 365": "الفلوس" فيلم ظريف وسعيدة بالتعاون مع سعيد الماروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

قالت الفنانة زينة إنها تتمنى أن ينال فيلمها الجديد "الفلوس"، إعجاب الجمهور ويقضون وقتًا ممتعًا أثناء مشاهدته، وأن تأتي ردود أفعالهم على قدر الجهد الذي بذله فريق العمل.

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وأضافت زينة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجمهور هو الذي من حقه أن يعلق على الفيلم، لكن بالنسبة لي هو بالتأكيد فيلم ظريف وحلو جدًا، وأنتظر رأي الجمهور"، لافتة إلى أنها تحمست للمشاركة في "الفلوس" لأنه سيجمعها بالمخرج سعيد الماروق، كما أعجبتها القصة التي كتبها تامر حسني، وسيناريو محمد عبدالمعطي.

وتابعت "شجعني على قبول الفيلم، فريق العمل الهايل ومنهم أستاذ خالد الصاوي والفنان محمد سلّام والعسل عائشة بن أحمد بحبها أوي، وكنت مبسوطة بوجودي معاهم كلهم".

"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.