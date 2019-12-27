سقوط فجر السعيد على رأسها في الأستديو ووقف برنامجها أسبوعا

لم تكد تمر أيام على عودة الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى بلادها بعد اكتمال شفائها عقب رحلة علاج استمرت على مدار الخمسة أشهر الماضية بين الكويت وفرنسا، حتى استفاق محبوها على أزمة صحية جديدة تعرضت لها.

وكشفت الإعلامية الكويتية عن تعرضها لإصابة في الرأس عن طريق انزلاق مفاجئ لدى تسجيلها أولى حلقات برنامج “هنا الكويت”، أفقدتها توازنها؛ ما تسبب في ضعف في الإدراك وعدم التوازن.

وأعلنت فجر السعيد هذا الخبر الحزين عبر حسابها على “تويتر”؛ إذ غردت: “أول يوم عدت فيه لبرنامج #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي طحت في الأستديو طيحه قويه على #الراس وبعد يومين من الطيحة بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت أو لفيت يمين أو يسار.. ولازالت مستمره للأسف..لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود #الأحد القادم”.

وكان آخر ظهور لفجر السعيد خلال لقائها الفنانة الإماراتية أحلام التي حرصت على زيارتها في منزلها منذ أيام لتؤكد أن العلاقة بينهما تسير على أحسن ما يرام، بعدما وجهت الإعلامية الكويتية عتابا إلى صديقتها الفنانة الإماراتية، بسبب عدم تنفيذ وعدها بمرافقتها لها خلال رحلة علاجها في العاصمة الفرنسية باريس، علاوة على عدم استقبالها لها في المطار.

وقالت السعيد لأحلام: “حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني.. قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ”.

وعادت الإعلامية الكويتية إلى بلادها، بعد أن أجري لها عدة عمليات جراحية خلال رحلة علاجها في فرنسا، وتكللت بالنجاح، وتحدثت السعيد في لقاء تلفزيوني سابق عن وضعها الصحي ومدى صعوبة حالتها، لافتة إلى أنها دخلت في غيبوبة ورفض عدد من المستشفيات التعامل مع حالتها، حتى تم إدخالها إلى مستشفى في باريس.