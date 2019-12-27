بالصور: ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها وتثير الانتقادات

قوبل احتفال زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي بعيد ميلاد ابنتيها رهف ودانيلا بالانتقادات من قبل عدد من المتابعين لها بسبب عدم مرور وقت طويل على وفاة جدها الذي أعلنت عن رحيله قبل فترة قصيرة.

وعبر متابعون لزينب فياض عن استغرابهم بعدما نشرت ابنة الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور لابنتيها، حيث ظهرتا في جلسة تصوير لافتة، علقت عليها فياض:” حياتي وعمري كبروا سنة على إيقاع قلبي، إلى الفخر الذي أشعر به طوال حياتي، يا فتياتي الجميلات، فخورة بأنكم أميراتي، عيد ميلاد سعيد لكما”.

وعاتب معلقون زيب لأنها احتفلت رغم مرور أقل من شهرين على وفاة جدها، فياض حسين فياض عن عمر 92 عامًا بحسب ما ذكروا، خاصة وأنها رثته عبر صفحتها على إنستغرام مؤكدة انكسار قلبها وأنها حزينة جدا لرحيله، حيث كتبت وقتها:” فقدت اليوم جدي .. فقدت اليوم قدوتي .. فقدت اعز الناس على قلبي .. فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على ايده .. فقدتك يا بي الكل”.

وتمنى معلقون من ابنة هيفاء وهبي لو أنها أجلت احتفالها بابنتيها لوقت آخر، بينما دافع عنها آخرون مشيرين إلى أنه لا داعي للانتقادات التي تعرضت لها زينب خاصة وأن احتفالها كان بعيد ميلاد ابنتيها ولم تحتفل بشيء آخر، وما هو متعارف عليه هو مرور 40 يوما على الميت يفضل خلالها عدم الاحتفال بأي شيء احتراما للمتوفى، ولكن بعد ذلك من الطبيعي أن تعود الحياة وتستمر، فمرور شهرين على وفاة جدها مدة كافية لأن تفعل بعدها ابنة هيفاء وهبي ما تشاء.

واستشهد المدافعون عن زينب بأن هناك الكثير من العائلات وكذلك بعض المشاهير احتفلوا بمناسبات مختلفة رغم عدم مرور وقت طويل على رحيل أحد المقربين منهم، وبرروا الأمر أن الحياة يجب أن تسير رغم وجود الحزن في قلوبهم.

وأصبحت زينب فياض محط أنظار الجمهور خاصة في ظل الصور وجلسات التصوير التي تخضع لها وتنشرها عبر صفحتها على إنستغرام، حيث يتابعها في الوقت الحالي ما يقارب 298 ألف شخص، وتنشر بين الحين والآخر أحدث إطلالاتها بفساتين أنيقة، وتسريحات شعر مختلفة، ومكياج يناسب وجهها، كما يتضح للمتصفح في حسابها أنها تنشر أيضًا صورًا كثيرة لطفلتيها.

كما أصبحت ابنة هيفاء وهبي وجهًا إعلانيًا لبعض منتجات الجمال، وظهرت أكثر من مرة كوجه دعائي لخبيرات تجميل ومصممات أزياء، وتنشط أيضًا بشكل قوي عبر حسابها على سناب شات.