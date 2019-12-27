عزيزة جلال تعود للغناء بعد غياب 35 عامًا.. والجماهير: الورد مهما كِبر يبقى عبيره فيه

تصدرت الفنانة عزيزة جلال، معدلات الأكثر بحثًا وتداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عودتها مرة اخري للمسرح وذلك بعد غياب 35 عاماً عن الساحة الفنية.



ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج عزيزة جلال، مصحوب ببعض الصور لها، ومقاطع الفيديو لعدد من الأعمال الفنية في الثمانيات من القرن الماضي.

وقدمت عزيزة جلال حفلها الأول بعد غياب خلال حفلات

"شاء طنطورة" على مسرح العلا، وقبل بدء الحفل شعرت ببعض من الأرتباك ووجهت كلمة للجمهور شكرتهم على الحضور موضحة أنها لم تغب عنهم وأنها عادت بمحبتهم .

وقال احد رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن صوتها مازال في أذهان العرب والمصريين حتي بعد فترة الغياب

Advertisements

الطويلة ".

وعلق أخرون، بعد ظهور الفنانة عزيزة جلال، في مقطع فيديو علي أحد المسارح، بجملة، :" فعلاً الورد مهما كِبر .. يبقى عبيره فيه".

جدير بالذكر أنه عام 1985 وضعت عزيزة كلمة النهاية لمشوار غنائي دام 10 سنوات فقط، واليوم الخميس، وبعد بلوغها عامها الـ61، تعود لتكتب فصلا جديدا، عندما تقف لتشدو بأغانيها على مسرح "المرايا"، بالحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" بالسعودية، وتعيد معها ذكريات مشوار طويل حافل بالمفاجآت.