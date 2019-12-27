مواقع التواصل تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل الـ 45

تصدرت الفنانة غادة عادل، معدلات الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل، في الساعات الماضية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ 45، أمس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر 2019 .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الفنانة هاشتاج غادة عادل، مصحوب بعدد من الصور الخاصة بالإحتفال بعيد ميلادها الـ45 والذي

حضره كلًا من: الفنانة السورية، كندة علوش، والفنان أحمد دواد، والسناريست تامر حبيب، والفنان أحمد رزق، فيما نشرت إنجي علي، صورًا من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقدم عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، التهنئة

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للفنانة غادل عادل، مطالبين منها بمزيد من الأعمال الفنية المميزة خلال الفترة القادمة .

كما هنأت النجمة كندة علوش النجمة غادة عادل بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت "علوش" صور حفل عيد ميلاد غادة عادل، معلقة قائلة:"مع عيد ميلاد حبيبتي غادة عادل عيد ميلاد سعيد".

ويشار أن آخر أعمال كندة علوش فيلم "الأصليين" مع النجمة منة شلبي والذي حقق نجاحًا كبيرًا.