تراند اليوم : فركش تصوير مشاهد أشباح أوروبا .. تعرف علي موعد العرض

انتهى فريق عمل فيلم “أشباح أوروبا” من تصوير أحداثه، ليدخل في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه.

وحتى الآن لم يتحدد موعد عرض الفيلم الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم.

تم تصوير الفيلم ما بين مصر وأوروبا وتحديدا جورجيا إذ كان أبطال الفيلم يشاركون الجمهور بصور وفيديوهات من الكواليس.

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كواليس “أشباح أوروبا” في جورجيا

تقدم هيفاء وهبي خلال الفيلم الأكشن لأول مرة ومن أجل الدور تلقت بعض التدريبات.

فيلم “أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي‎.