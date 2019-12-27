تراند اليوم : بعد 10 سنوات على عرضه.. مشهد نور الشريف يتصدر Youtube

بالرغم من مرور 10 سنوات على عرض مسلسل “الرحايا”، إلا أن أحد مشاهده عاد للتواجد ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر تداولَا في مصر على موقع Youtube.

المشهد المتاح عبر قناة “إستديوهات الجابري”، الشركة المنتجة للمسلسل، يدور حول إرسال محمد أبو دياب “نور الشريف” لرجاله إلى الجبل للبحث عن قاتل شقيقته توحيدة.

مسلسل الرحايا بطولة نور الشريف، سوسن بدر، لطفي لبيب، أشرف عبد الغفور، ريم البارودي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسني صالح، وتدور أحداث المسلسل حول محمد أبو دياب الرجل صاحب النفوذ القوي في بلدته الذي يتعرض للمؤامرات والغدر من المحيطين به، فيدخل في صراع معهم.