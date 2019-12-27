بعد غياب 34 عاما.. عزيزة جلال على مسرح مهرجان "شتاء طنطورة 2019"

عزيزة جلال على مسرح "شتاء طنطورة 2019" بعد 30 عاما من الغيابحفل

أحيت الفنانة الكبيرة عزيزة جلال، الخميس، أولى ليالي الموسم الثاني لمهرجان "شتاء طنطورة 2019" الثقافي والتراثي بالمملكة العربية السعودية، بعد غياب 34 عاماً عن الساحة الفنية.



وقدمت الفنانة المغربية مجموعة من أشهر أغانيها التي شكلت مسيرتها الفنية، ومنها أغنية "مستنياك".

وفي أولى دقائقها على مسرح "مرايا" بمدينة العلا، ارتبكت الفنانة عزيزة جلال وطلبت من الموسيقى التوقف لالتقاط أنفاسها، وللتوجه بالشكر للحضور.





وقالت عزيزة جلال: "أشكركم على حضوركم وأنكم أتيتم لسماعي بعد غياب طويل.. أنا ما غبت عنكم ولا أنتم غبتم عني وأنا رجعت بمحبتكم وأغني لمحبتكم".

وأضافت: "رجعت للغناء عشان لأقول شيئا بسيطا في شتاء طنطورة، وأشكر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على تنظيم شتاء طنطورة والتطور الذي نشهده في المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة".

وعن مهرجان شتاء طنطورة، قالت الفنانة عزيزة جلال: "موقع مهرجان شتاء طنطورة وسط كل تلك الشواهد الضاربة في عمق التاريخ يجعل منه المكان الأنسب للانطلاق من جديد بألحان حفظتها الأجيال وخلدها التاريخ لعمالقة الفن الراحلين أمثال بليغ حمدي ومحمد الموجي ورياض السنباطي وسيد مكاوي".

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ويقام مهرجان "شتاء طنطورة 2019" في محافظة العلا التي تقع في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، وهي مكان استثنائي يتميز بسحر جماله الطبيعي وآثاره الحضارية العريقة، ومقراً لكنوز أثرية تمتد جذورها لآلاف السنين.

وتقع العلا على طريق البخور القديم بين جنوب الجزيرة العربية ومصر، وأصبحت مقراً للتبادل التجاري والثقافي لكونها واحة غنية شكلت بيئة مثالية لازدهار الحضارات.

يذكر أن عشاق الموسيقار الكبير عمر خيرت، على موعد مع حفله الذي يقيمه الجمعة، ويقدم خلاله مقطوعة موسيقية ألفها خصيصا لمهرجان شتاء طنطورة 2019.

وسبق أن استضاف الموسم الأول في العام الماضي ما يزيد على 37 ألف زائر من حول العالم على مدى 10 أسابيع، كما شهدت مشاركة أسماء عالمية معروفة من الفنانين العالميين مثل بوتشيللي وياني، والفنانة العربية المتميزة ماجدة الرومي، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ، وبناءً على النجاح المتميز الذي حققه الموسم الأول، سيتم زيادة برنامج فعاليات الموسم الحالي لمدة أسبوعين إضافيين ومن المتوقع أن يستقطب 40 ألف زائراً للتمتع بالعروض الثرية للثقافة والتراث.

وعلى مدى 12 أسبوعًا سيقدم مهرجان شتاء طنطورة جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، تجسيدًا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، والتي بقيت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ.

ويقدم موسم شتاء طنطورة كذلك مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الزوار وتناسب جميع الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح. وتقام فعاليات شتاء طنطورة في عطلات نهاية الأسبوع، ابتداءً من 19 ديسمبر 2019 حتى 7 مارس 2020.

وسيتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية التي يحييها فنانون عريقون ممّن تركوا بصمتهم في مجال الفنّ عربياً وعالميا.