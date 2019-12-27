"برايت فيوتشر" تتعاقد على حفلات لـ"أوركسترا حياة" في الإمارات

تستعد فرقة شباب الطرب المصري "أوركسترا حياة" لإقامة عدد من الحفلات الغنائية في إمارة دبي بدولة الإمارات، وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.تأتي هذه الحفلات في إطار التعاقدات الموقعة بين الفرقة بإشراف الدكتورة أمل جمال سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور هاني عبدالناصر والموزع أحمد علاء، وشركة برايت فيوتشر برئاسة أحمد عز، والتي سعت منذ تعاقدها مع الفرقة إلى إبرام الاتفاقات لإقامة العديد من الحفلات داخل وخارج مصر ومنها التعاقد مع إحدى شركات التنظيم في الإمارات لتنظيم عدد من الحفلات لفرقة أوركسترا حياة.

ومن جهته، صرح "أحمد عز" بأن احتفالات دبي سوف تشهد مشاركة مختلفة لفرقة أورسكترا حياة التي تضم عناصر شابه استطاعت أن تخلق جمهورها الخاص من عشاق الطرب الأصيل خلال فترة قصيرة، لافتًا إلى هذه الاحتفالات تمثل المرحلة الأولى من التعاقدات، حيث تسعى الشركة لإبرام المزيد من الاتفاقات لصالح الفرقة بغرض تنظيم العديد من الاحتفالات داخل وخارج مصر بهدف المساهمة في دعم الشباب ومنحهم فرصتهم الكاملة وبخاصة أن فرقة أوركسترا حياة تسعى لنشر التراث الفني المصري والعربي وإثراء الساحة الفنية بمواهبهم الشابة.

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