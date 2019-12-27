شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار مجدى الحسينى يجرى عملية دقيقة وينقل للعناية المركزة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى منذ قليل، الموسيقار مجدى الحسينى، عملية دقيقة تعد من العمليات الخطيرة داخل إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا فى ولاية لوس أنجلوس، وكشف نجله حسام الحسينى بأن العملية التى أجراها والده تمت بنجاح ولكن يجب أن يظل تحت المتابعة الطبية فتم نقله إلى العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

وقال المخرج حسام الحسينى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، معنديش حاجة أقولها أكتر من اللى نشرته على حسابى على "فيس بوك"، لأن والدى مش عاوز يتكلم عن المرض أو نوعه أو أى تفاصيل، وأنا نزلت بس الصورة والمعلومة عشان أطمنا لناس اللى كانت عارفة انه هيعمل عملية مش اكتر".

ونشر المخرج حسام الحسينى صورة لوالده من داخل العناية المركزة وعلقه عليها قائلا، "دخل والدي الفنان مجدي الحسيني غرفة العمليات في امريكا وتحديدا في ولاية لوس انجلوس لإجراء عملية تعد من العمليات الخطيرة تمت بنجاح الحمد لله و لكن يجب ان يكون تحت العناية و المتابعة الطبية".

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مجدى الحسينى هو موسيقار وعازف أورج انضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ وظل مشاركاً له حتى وفاة العندليب في عام 1977، كما عزف في فرقة أم كلثوم وهو لم يتجاوز الستة عشر من عمره، وعزف أيضاً مع محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. حتى أسس فرقة لنفسه وأطلق عليها "توست شو".

نال عدة جوائز وتكريمات أبرزها من المهرجان الدولى للإعلاميين المصريين كأحسن موسيقى تصويرية مسلسل "أميرة الحب والحرب" اولذى يروى تفاصيل حياة المطربة الراحلة أسمهان.

تزوج مجدى الحسينى فى السابق من نهال عنبر، وأسفرت هذه الزيجة عن نجله حسام الحسينى الذى بدأ حياته الفنية مطرب راب ، حتى دخل عالم التمثيل وشارك النجم تامر حسني فى بعض أعماله، ونال شهرة من خلال مشاركته فى فيلم "نور عينى"، ثم اتجه للإخراج فأصبح من أهم مخرجى الكليبات فى الوقت الحالى بعد أن حصدت أعماله الكثير من المشاهدات عبر اليوتيوب منها، "نمبر وان" للنجم محمد رمضان، وأغنية "انساى" التى قدمت كديو بين سعد لمجرد ومحمد رمضان، وأغنية "100 وش" للمطرب والميجا ستار تامر حسنى ومصطفى حجاج ودياب وأحمد شيبة.