شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنشر صورة بزى المهرج الحزين.. وتعلق: "نحاول الفرح بأي شيء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة درة جمهورها بصورة حزينة، ارتدت خلالها فستانا حاملة وردة مشيرة إلى أنها الصورة الأفضل فى العام الحالي 2019، والتي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، وعلقت قائلة :"تحاول أن تفرح بأي شيء رغم حزنك وتستمد الحب والعطاء من روحك رغم الفقدان وتخلق أملا جديدا رغم خيبات الأمل.. فقط لتستمر الحياة تحية لكل من له شرف المحاولة".

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درة

كانت الفنانة درة العديد واجهت عدد من الصعاب في العام الحالي 2019، والتي من ضمنها وفاة الفنان هيثم أحمد زكى والذى أصاب عدد من الفنانين بحالة من الصدمة، حيث سبق وأن شنت هجومًا على مستخدمى السوشيال ميديا، بعد حملة التهكم التى طالته قبل وفاته، ونالت من موهبته كـ"فنان"، وأشارت إن كلامها نابع من قلبها وأنها تكتب التى تشعر به تجاه الراحل هيثم احمد زكي ، لافتة إلى أنها حرصت على أن تكون متواجدة فى الدفن، وأن الكلام الذى كتبته عن النجم أحمد السقا الذى تولى دفن الراحل يستحق أكثر منه بكثير قائلة "دى شهادة حق مفيش زيه".

الأمر الأخر وهو ما أصابها بحالة من الغضب انتشار شائعة زواجها من الفنان نور الشريف قبل وفاته بسنوات، وردت بعنف عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك" وقالت: "مروجي الشائعات الكاذبة على الفيس بوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. أتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

وكان آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوى، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفى وتأليف إنجى علاء وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.