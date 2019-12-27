شكرا لقرائتكم خبر عن "حفظتوها إمتى".. تامر حسنى يردد مع جمهوره أغنية "حلو الكلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاحات كبيرة للمطرب تامر حسنى سواء على مستوى التمثيل أو الغناء، حيث تفاعل مع جمهوره فى إحدى الحفلات، وردد معهم أغنية "حلو الكلام" وهى الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس الذى طرح مؤخرا فى دور العرض، وحقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر.

الفنان تامر حسنى، نشر مقطعا "فيديو" خلال تواجده على المسرح مع جمهوره، وعلق:" السهره دي حلوة.. أصلاً حفظتوها إمتى .. نورتوني".

يذكر أن الفنان تامر حسنى طرح أغنية "حلو المكان"، وهى الأغنية الدعائية لفيلمه "الفلوس" والذى طرح فى يوم 25 ديسمبر الماضى، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، ويعرض كليب الأغنية مشاهد من العمل ومنها ظهور الراقصة جوهرة، والفنان أحمد السقا والنجمة مى عز الدين اللذين يحلان ضيفى شرف فى الفيلم.

وكان قد عبر النجم تامر حسنى عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية عن فيلمه الجديد "الفلوس"، و الذى حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح أمس الأربعاء فى جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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