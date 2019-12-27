شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الثقافة تحتفل بمعرض فن تشكيلي عن قناة السويس في أكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قاعة مختار عبد الجواد بأكاديمية الفنون افتتاح معرض الفن التشكيلي "قناة السويس.. الماضى.. الحاضر.. المستقبل"، بحضور وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم، محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، د. غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، واللواء وسام الدياسطي مدير مكتب رئيس هيئة قناة السويس، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى التاسع من يناير المقبل.





من جانبها أشادت وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم بالجهود المبذولة حتى يخرج المعرض بصورة مشرفة، كما عبرت عن سعادتها بالفنانين المشاركين به، ووجهت التحية لأكاديمية الفنون واصفة إياها بالبيت الكبير.





وأهدت "عبد الدايم" درع الأكاديمية لمحافظ الجيزة بعد انتهاء تكريمها من قبل د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون والذي منحها بدوره درعا يحمل اسم الأكاديمية.

يضم المعرض أعمال متنوعة لـ 35 فنان تشكيلي من كبار الفنانين التشكيلين، حيث يأتي المعرض في إطار احتفاء أكاديمية الفنون بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، وضيف شرف هذا المعرض هى الفنانة الراحلة عايدة عبد الكريم والتى تعد أول فنانة مصرية تخصصت في فن النحت.

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جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي كرمت الفنان الكبير حسن حسني مساء أمس، على مسيرته الفنية الثرية بالكثير من الأعمال، وذلك على خشبة مسرح النهار، بحضور عدد كبير من النجوم منهم محمد هنيدى، محمد سعد, صلاح عبدالله، ذولك على هامش فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، .. ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.















