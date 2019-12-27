فن ومشاهير

تامر حسنى ودينا يتألقان فى أولى حفلات الكريسماس بالتجمع الخامس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ودينا يتألقان فى أولى حفلات الكريسماس بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم تامر حسنى، فى أول حفلات عيد الكريسماس، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف  احتفالا بحلول العام الجديد، وقدم نجم الجيل عدد كبير من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التى قدمها خلال مشواره الفنى، منها "حلو المكان" و "نور عينى" و "عيش بشوقك"، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

6d8b616f-52ff-4718-bd05-b2163111ac01
 

وشاركت الراقصة دينا احدى فقرات الحفل، بمجموعة من الاستعراضات التى قدمتها على على أنغام الطبل والموسيقى الشرقية، وظهرت بثلاثة بدل مختلفة.

يعرض حاليا للنجم تامر حسنى فيلم "الفلوس" الذى حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح أمس الأربعاء فى جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.

8dc7f524-800a-405d-aceb-0f759a1adc2d
 

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

72c8aa7b-a943-46d1-89d7-a70c4ad45c84
 

وتدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

 

Advertisements
af32ae6e-c752-48b0-82ba-f37b72cb2d8d
 

 

df0164b4-2802-4f3f-96ec-24689d0f68f3
 

 

cbf4dcd5-afa7-4701-9d39-22733d14a2ed
 

 

f6e30623-9b67-44b4-b9b5-0d32b6f1bdad
 

 

c0c39cde-a2ce-4823-9dc7-3b3c9d2dfb59
 

 

 

27733aec-f1e6-4d12-aa61-2f7581a531f3
 

70d275bf-375e-4eca-ba2d-18c4316f20f2
 

6b56eb50-4cf6-4fc5-bced-adf5848c4238
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى ودينا يتألقان فى أولى حفلات الكريسماس بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا