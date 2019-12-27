شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ودينا يتألقان فى أولى حفلات الكريسماس بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم تامر حسنى، فى أول حفلات عيد الكريسماس، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف احتفالا بحلول العام الجديد، وقدم نجم الجيل عدد كبير من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التى قدمها خلال مشواره الفنى، منها "حلو المكان" و "نور عينى" و "عيش بشوقك"، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.





وشاركت الراقصة دينا احدى فقرات الحفل، بمجموعة من الاستعراضات التى قدمتها على على أنغام الطبل والموسيقى الشرقية، وظهرت بثلاثة بدل مختلفة.

يعرض حاليا للنجم تامر حسنى فيلم "الفلوس" الذى حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح أمس الأربعاء فى جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.





وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.





وتدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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