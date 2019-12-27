شكرا لقرائتكم خبر عن عزيزة جلال تحيى أولى حفلاتها بالسعودية بعد توقف 34 عاما.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول ظهور لها عقب توقفها لمدة تجاوزت 34 عامًا، تحيي المطربة المغربية عزيزة جلال أول حفل لها، اليوم، في مهرجان طنطورة السعودى، على مسرح مرايا، وسبق أن حققت العديد من النجاحات وكانت أول أغنية قدمتها هي أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوي، ثم تبناها فنيًا الملحن محمد الموجي والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدماها بشكل جيد للجمهور في مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، قدمت أغنية "من حقك تعاتبني".



المطربة عزيزة جلال على مسرح المرايا

ونشر حساب شتاء طنطورة على تويتر "فيديو" أول أغنية للفنانة عزيزة جلال، على خشبة المسرح فى أول حفل فنى لها.

عزيزة جلال هى مغنية مغربية شهيرة، اختفت من الساحة لفترة طويلة، ثم عادت فى لقاء تليفزيونى لتكشف عن قصتها مع الغناء، بعد مرور ما يزيد على 30 عامًا من الغياب، وكشفت خلال اللقاء عن المرض الذى أصاب عينيها، واعتزلت عزيزة جلال الفن عام 1985، بعد زواجها من رجل أعمال خليجى، وتفرغها للحياة العائلية.

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ويستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، اليوم الخميس المطربة المغربية عزيزة جلال، كما أيضا يحيى الموسيقار عمر خيرت حفل موسيقي يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تقام حفل على مسرح مرايا ومن المقرر أن يقدم خيرت أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.



