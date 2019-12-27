شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يستقبلون عاما جديدا لأول مرة بدون "ست الحبايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونحن نقترب من استقبال عام جديد، ونهاية عام آخر، تأتي في مخيلة كل شخص عملية مقارنة بين استقبال عام 2019 واستقبال عام 2020، فيجد أنه قد فارق بعض الأحباب كانوا ملأ السمع والبصر، وبطبيعة الحال أعز الأحباب هي ست الحبايب فإن فقدانها يمثل محطة في حياة كل إنسان، وفي عام 2019 رحلت ست الحبايب عن العديد من الفنانين، ندعو لهن بالرحمة، ونستعرض ذلك في التقرير التالي:

الفنانة يسرا

والدة النجمة يسرا وافتها المنية يوم 24 يوليه 2019 بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية قبل وفاتها، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وتلقت الفنانة يسرا العزاء في والدتها بمسجد عمر مكرم ..

كما حرص على مساندة الفنانة يسرا فى أحزانها، المخرج شريف عرفة ، والنجم يحيي الفخرانى وزوجته لميس جابر، والنجم عزت العلايلى وعمرو يوسف، وصلاح عبد الله، وانجى المقدم، وإيمى سمير غانم، وشقيتها دنيا سمير غانم، إيمى سالم، والمكرب حكيم، المطرب مصطفى قمر، جميلة عوض ،كريم عبد العزيز، والفنانة شهيرة، والمخرج محمد ياسين، ومديرة التصوير نانسى عبد الفتاح، والاعلامية لميس الحديدى، وهنادى مهنى ووالدها هانى مهنى، وعفاف شعيب، والمنتج محمد حفظى، والمخرج عمرو سلامة، والاعلامية منى الشاذلى، وعمر زهران، والمذيعة انجى على، وسمير صبرى، ونجوى فؤاد، نهال عنبر، وأشرف مصيلحى، ووفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزى.

وقدم أيضا واجب العزاء، الفنانة ليلى علوى، والفنانة ميرفت أمين، ولطيفة فهمى، وماجدة زكى، وطارق لطفى، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، ونادية الجندى، وخالد زكى، ودينا، ودنيا عبد العزيز، وتامر هجرس، والاعلامية مها مدبولي، وأيمن عزب، سامح الصريطى وأحمد السقا، لبلبة، وفيفى عبده، والمخرج المسرحى خالد جلال، والمخرج يسرى نصر الله، وعمرو أديب، والمذيعة بوشى شلبى، والمنتج جمال العدل.

هشام عباس

تلقى الفنان هشام عباس، عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم فى مصرالجديدة يوم 23 ابريل 2019 حضر العزاء، الفنان محمد حماقى وحميد الشاعرى والسيناريست مدحت العدل والملحن عزيز الشافعى ومحمد الشقنقيرى وممدوح موسى والفنانة يسرا وأصالة ورجاء الجداوى ودينا.

توافد عدد من الفنانين لمسجد الشرطة بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء فى حماة الفنان أمير كرارة ووالدة الفنان أحمد صلاح حسني والتي وافتها المنيه يوم 28 مارس 2019 .

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وكان على رأس الحضور الفنان أحمد السقا، نيللى كريم ، هيثم شاكر، كريم فهمى، ماجد المصر، محمد دياب، ياسمين صبري، نيللى كريم، هيثم شاكر، كريم فهمى، ماجد المصرى، المخرج حسام علي، المنتج الفني هاني عبد الله، مجدي بدر، المؤلف باهر دويدار، المخرج بيتر ميم، اللاعب محمد زيدان ،أحمد حسن، ياسر خليل، المطرب رامي جمال، حسام شوقي ، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والفنان يسرا اللوزى.

هالة صدقى

توفيت والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقى بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبريوم 1 أغسطس ، وتلقت هالة صدقى الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج محمود كريم.

هالة صدقى ووالدتها

مروة ناجى

توفيت والة الفنانة مروة ناجى يوم 18 يونيو وشيعت الجنازة من مسجد العمرى بمنطقة اللبان، لمثواها الأخيرة بمقابر العائلة، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

واقتصرت الجنازة على الأقارب والأسرة فقط، وسيطرت حالة من الحزن على وجوه الحضور، خلال تشيع الجنازة إلى مقابر العائلة بالعمود بمنطقة كرموز.

يذكر أن مروة ناجى مطربة وممثلة، غنت لسنوات طويلة فى الأوبرا، قبل أن تشترك فى برنامج "ذا فويس"، وحققت نجاحًا كبيرًا، سبب لها شهرة كبيرة فى الوطن العربى، وقدمت بعده العديد من الأغانى، كما ظهرت فى مسلسل "تفاحة آدم".