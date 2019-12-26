بعد الفيديو الإباحي.. شيما الحاج تثير الجدل برقصها على غناء روبي وتحذف الفيديو

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو جديد لها على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام،” وهي ترقص فيه على أنغام أغنية “أنت عارف ليه” للمطربة روبي.

وأثارت شيما جدلاً واسعا بالفيديو الجديد حيث تلقت عدداً من التعليقات السلبية على الفيديو مما دعاها لأن تقوم بحذف الفيديو بعدها بساعات.

وكانت الحاج تعرضت إلى أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي مع شخص قيل إنه المخرج خالد يوسف وتم حبسها بتهمة نشر الفسق والفجور إلا أن المحكمة برأتها وخرجت من فترة قصيرة.