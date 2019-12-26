أحلام لـ لجين عمران: احبك يا اغلا اخت.. افتخر بك وبوجودك بجانبي

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - اشادت الاعلامية السعودية لجين عمران بالفنانة الإماراتية أحلام، مشيرة الى انها حريصة على ما تقدمه للجمهور، قائلة على صفحتها الخاصة: “أم فاهد أكثر فنانة شفتها حريصة جدا على كل شيء تقدمه لجمهورها و ما تقبل تقدم لهم شي عادي في الحفلات لازم يكون شيء يليق بمستواهم تقديرا لمحبتهم و حضورهم” ،
لترد عليها احلام على حسابها الخاص بالقول: “دائماً اطمح للافضل كما انتي لولو وكما دائماً افتخر بك وبوجودك بجانبي في اجمل حفلاتي وجهك دايم وجه الخير احبك يا اغلا اخت وشهاده اعتز وافتخر بها”.
لترد عليها عمران بالقول:
أعتز بوجودي جنبك
و ما في أجمل من أني أكون شاهدة على نجاحاتك
إلي أفتخر فيها
لأنك بالنسبة لي أخت و صديقة
جمعتني فيك أجمل سنين العمر
و أروع المواقف
الله لا يغير علينا يا فديت قلبك????❤????
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