شاهدوا.. بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

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كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس، على حسابها على “إنستغرام”، فيديو جديداً لها أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعيها.
وظهرت فيه وهي ترتدي معطفاً من الفرو الفاخر وترقص في الشارع بطريقة عفوية ضاحكة.
وتعليقاً كتبت: “مزاج 2020. لا هذا الفرو ليس طبيعياً. توقفت عن ارتداء الملابس المصنوعة من الفرو الطبيعي منذ زمن طويل لأنني أعارض تماماً استخدام العنف ضد الحيوانات”.
وأثار الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين الذين أثنوا على عفوية الفنانة وطرافتها وروحها المرحة.
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