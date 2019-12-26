كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - تفاعلكم يناقش موضوع الأنباء المتداولة عن استدعاء السلطات للفنانة المغربية دنيا بطمة للتحقيق معها في قضايا تشهير وابتزاز تتعلق بحساب “حمزة مون بيبي” على انستغرام والمشهور بنشر فضايح للفنانين وابتزازهم أحيانا.. ويستضيف مقدم الشكوى ضدها.. رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان في المغرب محمد المديمي ضيف تفاعلكم مع سارة دندراوي

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف رد مقدم شكوى الابتزاز والتشهير بالمشاهير على دنيا بطمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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