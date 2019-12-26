محمد صبحي قريبا بـ “عيلة اتعملها بلوك”

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - يعيش الممثل المصري ​محمد صبحي​ نشاطا مهنيا لافتا، اذ انه يجري حاليا بروفات مسرحيته الجديدة “عيلة اتعملها بلوك” بالتزامن مع عرض مسرحيتيه “خيبتنا” و “وأنا والنحلة والدبور”.

“عيلة اتعملها بلوك” من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحي ومن المقرر ان تعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

الجدير ذكره انه انتشر مؤخرا خبر مفاده وفاة الممثل محمد صبحي، إلى أن خرج شقيقه الممثل مجدي صبحي لينفي الموضوع تماماً، وهاجم من روّج لهذه الشائعة.

يشار إلى أن مجدي صبحي، قد رافق شقيقه محمد صبحي، في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، منها مسلسل “يوميات ونيس” ومسرحية “ماما أمريكا، وكارمن”.