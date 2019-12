متابعة بتجـــــــــرد: نتابعهم دائماً ونحرص على مشاهدة أفلامهم. استطاعوا أن يحققوا شعبيةً كبرى في العالم العربي من خلال أعمالهم الفنية المتميزة. لكن هل فكرتم يوماً في معرفة حجم ثرواتهم؟

قد يبدو السؤال سخيفاً، لكن موقع “wealthy gorilla” أعد قائمةً بأغنى 10 ممثلين عام 2019، تعرفوا إلى أسماء هؤلاء النجوم.

يتفوق الممثل الهندي شاروخان، على الممثل الأميركي توم كروز بنحو 30 مليون دولار. وقد تتفاجأ بأن الفنان الهندي أميتاب باتشان، الذي يرتبط بذكريات الطفولة والمراهقة، هو أيضاً من ضمن أغنى 10 ممثلين عام 2019.

في التالي نرصد أبرز هؤلاء النجوم بحسب حجم ثرواتهم.

شاروخان

الممثل الهندي شاروخان يتربع على عرش النجوم الأكثر ثراءً بنحو 600 مليون دولار.

حصل ملك بوليوود، على الكثير من الجوائز على أدائه في أفلامه التي وصلت إلى نحو 80 فيلم.

توم كروز

توم كروز، المنتج والممثل السينمائي الأميركي الشهير. بلغ صافي ثرواته 570 مليون دولار، ما يجعله ثاني أغنى ممثل في جميع أنحاء العالم.

جورج كلوني

المخرج والممثل الأميركي جورج كلوني، ينضم إلى القائمة أيضاً. كلوني، الذي فاز بالعديد من الجوائز عن أدائه في أفلام Ocean’s Eleven، وThree Kings، يأتي في المركز الثالث، بثروة قيمتها 500 مليون دولار.

ميل غيبسون

ميل غيبسون، المخرج والمنتج وممثل الأفلام الأميركي الشهير. اشتهر بأدائه في أفلام We Were Soldiers, braveheart. وحصل على جائزة الأوسكار والـGolden Globe عام 1995. كما أخرج فيلم “آلام المسيح”، الذي حقق نجاحاً كبيراً

يقدر صافي ثروات ميل غيبسون بنحو 425 مليون دولار، ما يضعه في المركز الرابع، في قائمة أغنى الممثلين عام 2019.

آدم ساندلر

آدم ساندلر، ممثل ومنتج سينمائي أميركي، يشار إليه أحياناً باعتباره أحد أفضل أصحاب الأعمال في هوليوود.

تبلغ القيمة الصافية لثروة آدم ساندلر 420 مليون دولار، ما يجعله واحداً من أغنى الممثلين، ومنتجي الأفلام في هوليوود.

أميتاب باتشان

يعد أميتاب باتشان واحداً من أكبر الأسماء في صناعة الأفلام في الهند. وهو واحد من أغنى نجوم بوليوود.

وجاء في المركز السادس في قائمة أغنى الممثلين في العالم، إذ بلغت ثروته 400 مليون دولار.

جاك نيكلسون

في المركز السابع جاء جاك نيكلسون، منتج وكاتب وممثل أميركي. ذاع صيته من خلال أفلام The Cry Baby Killer و The Raven و The Shining.

وتقدر قيمة ثروته الصافية نحو 400 مليون دولار.

سيلفستر ستالون

هو أحد ممثلي هوليوود ذوي الأجور المرتفعة. ارتبط في عقولنا من خلال أفلام الأكشن مثل روكي ورامبو.

تقدر القيمة الصافية لثروته بنحو 400 مليون دولار، ليحتل المركز الثامن في قائمة أغنى ممثلين العالم.

أرنولد شوارزنيغر

بدأ أرنولد شوارزنيغر مسيرته المهنية باعتباره لاعب كمال أجسام قبل أن يحترف التمثيل. وفي عام 2019 بلغت القيمة الصافية لثروة أرنولد نحو 400 مليون دولار. وأصبح أغنى لاعب كمال أجسام في العالم.

ماري كيت وآشلي أولسن

الثنائي ماري كايت وآشلي أولسن، ممثلتان أميركياتان، ومصممتا أزياء وسيدات أعمال. حصلن على المرتبة رقم 11 من قبل فوربس كأغنى نساء في مجال الترفيه.

وعام 2019، بلغت القيمة الصافية لثروتهما 400 مليون دولار.