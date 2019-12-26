عروس بيروت في الحلقة الأخيرة.. انتقام وتشويق وصل ذروته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقفلت الحلقة الـ 85 والأخيرة من مسلسل "عروس بيروت" شارتها على الكثير من الأحداث المثيرة، بدءًا من قيام عائلة الظاهر بفتح قبر والدهم للتأكد من صحة ادعاءات محمد الأحمد "آدم العساف" بخصوص نسبه تحت رعاية المحامي "عادل عبود" حبيب تقلا شمعون "ليلى" السابق والذي يلعب دوره الفنان فادي إبراهيم، وسط حزن "ليلى" التي وعدت بعد كشفها لخيانة زوجها أن تعيش حياتها كما تريد.

لينتقل بعدها المشهد إلى جو طراد"خليل" الذي تخبره ماري تريز معلوف "رنا" بأن طفلته التي ولدتها زوجته مرام علي "نايا" قبل أن يحين وقت ولادتها، بعد أن تعرضت للسقوط أثناء حملها.

كما اعترفت ماري تريز معروف "رنا" لـ كارمن بصيبص "ثريا"، بأنها ستكون واثقة من أن ابنها سيكون في أيدٍ أمينة في حال كانت "ثريا" هي من ستعتني به، فيما لو لم تستطع الانتصار على مرض السرطان، راجية منها أن تكف عن لوم نفسها فيما حدث لـ "نايا".

لتصرَّ بعدها "نايا" على روايتها بأنّ "ثريا" هي من دفعتها عن الدرج لتقتل طفلتها وأنّ "ثريا" أرادت لها ولتلك الطفلة الموت، رافضة أن ترى ابنتها أو تحملها ولو لمرة واحدة ورافضة أن تعترف بوجودها.

ويكون السجال بين الشقيقين ظافر عابدين "فارس" و"خليل"، رافضًا "خليل" مجيء شقيقه "فارس" ليعترف له بأنه سعيد للخبر الجيد الذي سمعه بخصوص طفلة "خليل"، معتبرًا أنّ ما يحدث لزوجته "نايا" كان شقيقه وزوجته السبب فيه، ورافضًا أيضًا المصالحة مع شقيقه "فارس".

وتقوم بعدها والدة "نايا" بالذهاب إلى "سارة" صديقة "ثريا" مهددة إياها حول ما حصل بعد أن حرضتها شقيقتها "أميرة" وأخبرتها بأنّ "ثريا" تريد الانتقام حقًا من "نايا"، لتقوم بعدها "سارة" بالذهاب إلى حماتها "أميرة" وتسألها عما فعلته لتكون والدة "نايا" بهذه العقلية وتتعرض حينها "أميرة" لنوبة من ضيق التنفس مع دخول ابنها "آدم" إلى البيت.

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فيما تعرضت "سارة" للاتهام والتساؤل من قبل زوجها "آدم" حتى حصل معها ما حصل، وعندما تنطق "سارة" اسم "ثريا" يثور جنون "آدم" من جديد وتتصاعد الأزمة بينهما حتى يقوم بضربها، دون أن تتدخل والدته في منعه من ذلك رغم سماعها صوت التعنيف.

كما ظهرت "رنا" وهي تجلس إلى طاولة العشاء مع محامي "ثريا" في قضية طلاقها التي كانت تنوي رفعها، فيما يبدو أنّ الأمور تسير إلى توطيد هذه العلاقة بينهما.

ليختم المسلسل مشاهده على "خليل" الذي اتصل به أحد الصحفيين وأخبره عن صور وصلته من "المقبرة" بخصوص إعادة فتح قبر والده وأنه ينوي نشرها، ولكن ذلك ربما يضر بسمعة بيت الضاهر واسهمهم في السوق، وبينما يسمع ذلك يكون "خليل" ينظر إلى شقيقه "فارس" وزوجته "ثريا" اللذين يبدو أنهما سعيدان بحياتهما ويطلب من الصحفي نشر الخبر انتقامًا منهما ويتصل بعدها بـ "آدم" ليراه، ويضع يده بيد "آدم" في المسير نحو الانتقام من "قارس".

ويبدو أنّ المسلسل الذي أقفل حلقته الاخيرة على العديد من الأمور المعلقة، سيتابع في موسم ثانٍ ما تركه من علاقات حب غير منتهية ورغبة في انتقام الأشقاء من بعضهم كلٌ بحسب دوافعه.