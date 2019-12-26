توبا بويوكستون تتخذ خطوة مفاجئة للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة عربيًا بـ "الميس" جمهورها بخطوة لم يكن يتوقعها أحد، إذ افتتحت قناة لها عبر اليوتيوب تحمل اسمها.

وفي التفاصيل وحسبما يشير يوتيوب فإن النجمة التركية قامت بإنشاء قناتها تلك الأربعاء 25 ديسمبر، ولكن المفاجأة الأكبر كانت عندما نشرت النجمة فيديو لها ومنذ 8 ساعاتٍ فقط ظهرت فيه وهي تغني أغنية "Sayenizde" أو "بفضلكم" بصوتها، والذي أثار إعجاب العديد من جمهورها ووصل عدد مشاهديها 26 ألف مشاهدة حتى هذه اللحظة.

وكتبت توبا حول قائلة: "قبل أربعة أشهر، وجدنا أنفسنا في الاستوديو، وبعد ذلك بخمسة أيام وجدنا أنفسنا في المنزل مع كاميرا واحدة و أشخاص، وخرج هذا الفيديو، تجربة جديدة في حياتي".

وأضافت حول سبب اختيارها للأغنية قائلة: "كانت إحدى أغاني أول ألبوم منفرد لأركان ساتشي، الذي تم إصداره في عام 1995، وكانت تلك العبارة التي يقولها أركان ""أوه ، يا إلهي ، لماذا آتي إليك دائمًا عندما تصبح الأمور صعبة؟" أكثر الجمل التي استخدمها في حياتي منذ سنوات".

يُذكر أنَّ الاغنية من إخراج رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان، والذي تربطه علاقة عاطفية بالنجمة التركية التي تكبره بسبعة أعوام منذ حوالي العامين.

Advertisements

وعلى صعيد آخر تتحضّر النجمة التركية لبدء تصوير الجزء الثاني من الرواية الرومانية الأكثر مبيعًا "امرأة النافذة" لصالح منصة نتفليكس العالمية، مقابل أجر يصل إلى مليون و750 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 300 ألف دولار أمريكي، لتكون بذلك النجمة التركية الأعلى أجرًا في عام 2020 .

كما تنتظر بدء عرض مسلسلها لصالح المنصة نفسها والذي يحمل اسم "صعود الإمبراطوريات: العثمانية"، وهو مسلسل وثائقي صُوّر في إسطنبول ضمن 6 حلقات.

ويحكي المسلسل قصة صعود السلطان السابع للإمبراطورية العثمانية، محمد الفاتح، منذ صعوده العرش حين كان في الـ13 من العمر، إلى أن أصبح واحدًا من أعظم حكام الإمبراطورية العثمانية في القرن الـ15، وفتحهِ مدينة إسطنبول، الذي شكل خطوة كبيرة لصالح الدولة العثمانية في تلك الفترة.

ومن المفترض أن يبدا عرضه في الـ 24 من كانون الثاني القادم.