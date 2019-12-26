فن ومشاهير

تامر حسني في حفل ضخم في التجمع الخامس الجمعة

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يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ضخم مع النجم رامي جمال وذلك مساء غد الجمعة بالتجمع الخامس.

ومن المتوقع ان يشهد هذا الحفل الكبير إقبالًا غير مسبوق من الجماهير المصرية والعربية.

ويشار ان احدث اعمال النجم تامر حسني فيلم "الفلوس" مع النجمة زينة وعائشة بن أحمد ومن اخراج سعيد ماروق.

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