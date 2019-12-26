قنبلة لدنيا بطمة تتخطي 150 ألف مشاهدة

طرحت النجمة دنيا بطمة أغنية جديدة بعنوان "قنبلة" وذلك عبر موقع العالمي "اليوتيوب". وحققت الاغنية 150 الف مشاهدة بعد طرحها اول امس الثلاثاء وهي من كلمات الشاعرة منى الطوير ألحان ابراهيم الدخيل وتوزيع موسيقي وليد ميمني ومكسوماستر عارف عامر. ويشار ان اخر اعمال دنيا بطمة فيديو كليب "ندمانة" والتي حققت 10 ملايين مشاهدة. أغنية "ندمانة" من كلمات وألحان ايهاب امير وتوزيع موسيقي Roone واخراج محمد الترك. Advertisements قد يهمك ايضاً: دنيا بطمة تؤكد أن عبد القادر مطاع حيٌّ يُرزق دنيا بطمة تقابل جمهورها في السعودية

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