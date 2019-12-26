ريا أبي راشد تحتفل مع ابنتها بالكريسماس عبر إنستغرام

احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بالكريسماس مع ابنتها الوحيدة "لولا" ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها الخاص على انستغرام، صورة وهي تحمل "لولا" وعلقت عليها كاتبة: "عيد ‏ميلاد مجيد من لولا ووالدتها، هذا الكريسماس أكثر من المعتاد أمنيتي الكبرى للأطفال أن ترتسم ابتسامة على ‏وجوههم".‏

تابعت ريا: "لعلنا نفكر جميعًا في هؤلاء الأقل حظًا ونجعل هذا الوقت حقيقي للعفو" , يذكر أن ريا أبي راشد تقدم برنامج "سكووب‎" Scoop ‎الذي حاورت فيه ‏مشاهير ‏هوليوود ‏مثل ‏نيكول ‏كيدمان ‏وتوم هانكس وجيم ‏كاري، ويعرض على قناة‎ MBC2.‎‏ ‏

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